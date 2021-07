Officiel : L'ailier canadien Guillaume Payen Boucard rejoint Denain

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Annoncé il y a quelques jours, la nouvelle est désormais est officielle. Guillaume Payen Boucard (1,97 m, 31 ans) s'est engagé avec l'ASC Denain Voltaire pour la prochaine saison.

L’ailier canadien arrive de Mulhouse (NM1) et rejoint Denain Voltaire pour la saison prochaine !



Bienvenue chez les Dragons Guillaume ! #GoDragons #LNB #ProB pic.twitter.com/ZSXfYDaikN — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) June 30, 2021

Formé à l'Université de Carleton (Ottawa, Canada) entre 2011 et 2016, le Montrealais a principalement évolué entre la France et le Canada. Dans l'Hexagone, il a disputé trois saisons en Nationale 1. D'abord au GET Vosges à sa sortie universitaire (2016/17) puis à Mulhouse au cours des deux dernières années (2019/21). Cette saison, il tournait à 14,6 points, 7,5 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,7 interception pour 18,5 d'évaluation. Entre-deux, ce poste 3/4 a donc joué dans son pays d'origine. D'ailleurs, Guillaume Payen Boucard est actuellement en train de disputer la ligue d'été canadienne (CEBL) avec Niagara River Lions.

À noter que sous le maillot de Mulhouse, le Canadien était le joueur le plus utilisé en Nationale 1 lors des deux saisons avec 37 minutes de jeu en moyenne.