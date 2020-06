Officiel : L'international argentin Pedro Barral et Dimitri Radnic s'engagent avec l'ALM Evreux

PRO B

Crédit photo : Obras Sebastien Grasset

Comme annoncé il y a quelques jours et encore plus tôt, Pedro Barral (1,87 m, 25 ans) et Dimitri Radnic (1,93 m, 20 ans) se sont officiellement engagés avec l'ALM Evreux. Le meneur international de l'Albiceleste s'est engagé pour une saison tandis que le désormais ex-espoir de la JDA Dijon a paraphé un contrat de deux ans.

Le meneur argentin @PepoBarral (25 ans, 1.87m) va découvrir l'Europe avec l'ALM la saison prochaine !

International avec l'Albiceleste, Pedro sera le deuxième joueur sud-américain, après @Jhornanbskt, dans l'effectif ébroicien.

https://t.co/EoAPPin5kZ pic.twitter.com/ojvPuToBKJ — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) June 2, 2020

L'arrière Dimitri Radnic (20 ans, 1.93m) sera ébroicien à la rentrée !

Dominant avec les Espoirs de la @jdadijonbasket cette année, où il a également fait des apparitions en Jeep Elite, ce poste 2-1 s'est engagé pour deux saisons.

https://t.co/3IQc47vyLb pic.twitter.com/yMzD2Lwoqf — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) June 3, 2020

À noter que l'argentin est actuellement en train de faire des démarches administratives pour obtenir un passeport italien. Actuellement considéré comme un joueur extra-communautaire donc américain, son statut pourrait se transformer en joueur bosman au cours de l'été. Dans le cas où les démarches aboutissent, cela pourrait permettre au club normand de libérer une place pour s'offrir les services d'un joueur US.

L'ALM Evreux compte aujourd'hui 6 joueurs sous contrats pour la saison prochaine :