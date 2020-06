Officiel : La JA Vichy-Clermont tient son meneur américain avec James Batemon

PRO B

Comme annoncé, Vichy-Clermont a engagé James Batemon (1,85 m, 23 ans) pour la saison 2020/21.

Le natif de Milwaukee (Wisconsin) a terminé son curus universitaire à l'université de Loyola-Maymount avec des moyennes de 16,4 points, 3,1 rebonds et 3,6 passes décisives lors de sa saison senior, de quoi être élu dans le meilleur 5 de la West Coast Conference en 2018/19.

Après avoir obtenu son diplôme, il a pris la direction de l'Europe de l'Est et signé au BK Ogre dans le championnat des pays baltes Lettonie/Estonie. Son équipe a dominé le championnat et a été déclarée championne avec un bilan de 22 victoires et 3 défaites. Sur le plan personnel, pour sa saison rookie, James Batemon a fini troisième meilleur marqueur du championnat avec 17,6 points par match en plus de 3,9 rebonds et 3,4 passes décisives pour 19,3 d'évaluation. De quoi obtenir le titre de MVP du championnat.