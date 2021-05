Officiel : Laurent Foirest et Quimper liés jusqu'en 2024

C'était dans l'air du temps. La nouvelle est désormais officielle : Laurent Foirest (47 ans) prolonge l'aventure avec les Béliers de Quimper jusqu'en juin 2024 malgré les courtises de clubs plus huppés. Arrivé en décembre 2015 sur les bords de l'Odet alors que le club était proche de la Nationale 2, le technicien Marseillais a redressé le club breton au point de l'amener jusqu'au sommet de la Pro B, en témoigne sa 2e place au moment de l'interruption de la saison 2019/20 ou encore cette 5e place à l'heure actuelle. Sur le site officiel des Béliers de Quimper, l'ancien international français a réagi :

« Je suis très content de prolonger cette aventure qui a commencé il y a maintenant presque 6 ans. C’est la continuité d’un projet que nous souhaitons mener à bien avec les dirigeants en conduisant le club vers le haut niveau. Quimper avance et c’est pour cette raison que j’ai fait le choix de continuer sur les bords de l’Odet. Je souhaite que le club progresse comme il le fait depuis plusieurs années afin de poursuivre ce projet et cette collaboration le plus longtemps possible. Je n’ai pas de doute sur ce projet qui, je le répète, est un critère important et affirmé par Bernard et Patrick. L’évolution du club et de ses infrastructures font partie intégrante de mon contrat de longue durée ! L’aventure humaine a également été primordiale. »