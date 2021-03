Officiel : Le rappeur Sheck Wes rejoint le Paris Basketball

Trois mois après avoir transmis une offre au rappeur, le Paris Basketball a officialisé la venue de Khadimou Rassoul Cheikh Fall, alias "Sheck Wes". L'artiste américano-sénégalais, qui avait fait le buzz en annonçant sa signature à Paris en novembre dernier rejoindra finalement le club de la capitale au mois de mai. Déçu de ne pas avoir été sélectionné lors de la Draft NBA 2020, celui qui est notamment connu pour son titre "Mo Bamba" aux 330 millions de vues sur YouTube effectuera ses premiers pas dans le basket pro avec la formation de Jean-Christophe Prat.

signing for #ParisBasketball : @sheckwes will be ballin like a M**F** pro. The player from NYC will join the pro team in Paris, France starting may 2021. Stay tuned. pic.twitter.com/v1F0InxIVw