Officiel : Luc Loubaki prolonge l'aventure à Lille

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Comme annoncé, Luc Loubaki (1,91 m, 23 ans) sera toujours lillois la saison prochaine. L'ancien leader de la génération 97, sorti de l'INSEP et passé par Orléans puis Monaco, n'avait pas réussi à s'imposer en Jeep Elite mais semble avoir trouver son rythme à l'étage inférieur.

Arrivé en fin de saison 2018/19 en provenance de la Roca Team, il affichait 6,5 points, 2,3 rebonds et 1,4 passe décisive pour 6,6 d'évaluation lors de sa première expérience avec le club nordiste. Cette saison, il a affiché des progrès au sein d'une équipe 5e de Pro B et n'était pas étranger aux bons résultats des Red Giants, avec 7,7 points, 3,3 rebonds et 2,5 passes pour 8,9 d'évaluation.

Après les signatures de Lorenzo Thriouard-Samson et Raijon Kelly, la prolongation de contrat de Thomas Hieu-Courtois, la signature du premier contrat professionnel de Louis Rucklin, Nicolas Taccoen et Jean-Victor Traoré toujours sous-contrat, Lille est en train de bâtir un bel effectif par rapport à ses ambitions.