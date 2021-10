Officiel : Lucas Bourhis rejoint Rouen

Comme annoncé lundi, Lucas Bourhis (1,78 m, 21 ans) rejoint le Rouen Métropole Basket. En mal de temps de jeu et de responsabilités au BCM Gravelines-Dunkerque, le jeune meneur va pouvoir s'exprimer davantage en Pro B sous les ordres d'Alexandre Ménard.

« En manque de temps de jeu et désireux de montrer ce qu’il vaut vraiment en Pro B après une première expérience réussie à Blois, c’est avec plaisir que nous avons saisi l’opportunité de faire venir Lucas Bourhis au Rouen Métropole Basket, a commenté le coach du RMB. Meneur de jeu vif, adroit et féroce défenseur, il arrive en forme afin de pallier aux blessures de Filip Adamovic et Benoit Injaï sur nos lignes arrières. Sa venue parmi nous est un nouveau signe fort de toute l’ambition que veut avoir le club cette saison encore. Nul doute que son jeu spectaculaire et sa connaissance du basket vont ravir tous les fans du RMB au Kindarena ! »