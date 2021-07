Officiel : Martins Meiers prolonge pour une saison à l'Elan Chalon

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'Elan Chalon a officialisé ce lundi le fait que Martins Meiers (2,08 m, 30 ans) serait toujours au club la saison prochaine. Le pivot international letton, auteur d'une bonne saison sous les couleurs chalonnaise, a décidé d'honorer sa deuxième année de contrat.

IL RESTE

Martins MEIERS sera avec nous la saison prochaine

https://t.co/hfT4GqTgcL pic.twitter.com/0gfCjthyXB — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 12, 2021

Le natif de Jūrmala va découvrir la Pro B après avoir joué en Jeep ELITE cette saison avec l'Elan Chalon. Il sera associé à Mathis Dossou-Yovo sur le poste 5 et aura à coeur d'aider l'équipe à retrouver l'élite du basket français le plus vite possible.