Officiel : Matthieu Missonnier va découvrir la Pro B avec Denain

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Formé à l'Élan Chalon, Matthieu Missonnier (1,85m, 24 ans) débarque officiellement chez les dragons de l'ASC Denain Voltaire pour la saison prochaine, comme annoncé. Après deux saisons en NM1, le jeune poste 2 va chercher à prouver ce dont il est capable en Pro B.

Avec le CEP Lorient en 2018/19 et le GET Vosges la saison passée, Matthieu Missonnier est monté en puissance jusqu'à réaliser une bonne seconde saison. Après avoir compilé 5,6 points, 2,4 passes décisives et 1,4 rebonds pour 6 d'évaluation sous le maillot lorientais, il est passé à une moyenne de 12,4 points à 45% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 4,4 passes décisives pour 13 d'évaluation avec Épinal. Arrière créateur, il a été repéré par Rémy Valin pour intégrer son effectif. Il devrait néanmoins s'installer dans un rôle de second meneur, rapide et agressif.

Le club des Hauts-de-France enregistre ainsi sa deuxième signature après l'arrivée d'Armand Mensah sous forme de prêt en provenance de Nanterre 92.