Officiel : Neno Asceric nouveau coach de l'ALM Evreux

Sèchement battue à Blois samedi soir (113-77), l'Amicale Laïque de la Madeleine d'Evreux vient d'officialiser la signature de l'entraîneur serbo-autricien Neno Asceric - que nous vous annoncions samedi - pour la fin de la saison 2019/20, sans doute avec une option d'une prolongation d'un an de contrat en cas de maintien. Le maintien, c'est sans aucun doute l'objectif de l'ancien coach de Lille et Nantes puisque Evreux est premier non relégable avec 2 victoires d'avance sur le 17e, Saint-Quentin.

Samedi soir après la lourde défense à Blois, Florent Tortosa, le capitaine, était très remonté contre sa propre équipe.

"Quand ça ne va pas, ça ne va pas, a-t-il martelé dans La Nouvelle République. C'est bien dit, mais ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Quand je vois des gars qui disent : t'inquiètes pas on va y aller, on va tout faire... Mon cul ! On a viré le coach parce que l'on croyait que le problème venait de là. Ce n'est pas un problème de coach; le problème, c'est nous. On ne fait rien. Il n'y a même pas de défense. OK, Blois est au-dessus, mais quand même. On prend 20 points chez nous dernièrement et malgré ça nos supporters sont là pour nous soutenir. Bravo à eux car moi je ne serais pas venu. On ne produit rien, que de la merde. J'aimerais qu'il y ait une explication. Je n'en ai pas. Il n'y a pas de fierté. Je ne suis même pas en colère, à la limite juste résigné. Ça me fait très peur, on est un club en péril. On est tous dans le même sac. Pour le maintien, il reste treize matchs et il faudra en gagner sept. Il va falloir se sortir les doigts... Actuellement on est nuls !"