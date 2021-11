Officiel : Nic Moore rejoint Boulazac

Le Boulazac Basket Dordogne a officialisé la signature de Nic Moore (1,75 m, 29 ans), annoncée ce mercredi. L'ancien meneur de Nanterre et Châlons-Reims va donc découvrir la Pro B au sein d'une équipe en difficulté. Equipe qui avait bien besoin d'un meneur de jeu, Marquis Wright n'ayant pas fait l'affaire. Reste à savoir si ce petit shooteur, pas réputé leader vocal, comblera les manques de l'effectif de Nikola Antic, qui compte 3 défaites après 3 journées de championnat.

« On s’est aperçu qu’on avait besoin d’un autre type de meneur, notamment dans la nécessité de créer plus d’espaces, a analysé Nikola Antic. Est-ce que c’est lui ? On n’est jamais assuré quand on recrute un joueur, mais on l’a vu en ProA déjà et on pense qu’il peut nous apporter tout cela. Ses anciens coéquipiers en France nous ont dit du bien de lui humainement. »