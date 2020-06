Officiel : Pierre-Etienne Drouault s'engage 3 ans à Rouen

Comme annoncé, Pierre-Etienne Drouault (1,96 m, 29 ans) s'est officiellement engagé avec le Rouen Métropole Basket pour une durée de 3 ans. En Jeep ELITE, ces trois dernières années sous les maillots de Cholet, Boulazac et du Portel, l'arrière/ailier français retrouve un championnat dans lequel il s'est aguerri avec l'ALM Evreux (2013/16) et Saint-Quentin (2016/17). En Normandie, il retrouve Alexandre Ménard, qu'il a connu au Mans durant sa formation :

« Pierre-Etienne est un joueur que nous suivons depuis maintenant 3 ans et que je connais fort bien puisqu’il a effectué sa formation au Mans. Evoluant depuis 3 ans en Jeep Elite, « PE » aspirait à plus de responsabilités de son côté alors que nous cherchions un joueur « français » d’impact afin de poursuivre nos objectifs de progression vers l’échelon supérieur. En plus d’un sérieux et d’une détermination qui ne sont plus à démontrer, ces raisons nous ont amené à nous mettre d’accord sur un contrat de 3 ans, gage de confiance mutuelle. Je suis, pour ma part, très satisfait d’accueillir Pierre-Etienne parmi nous avec pour ambition partagée le travail et la recherche de performance. » déclare l'entraîneur seinomarin dans le communiqué du club.