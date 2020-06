Officiel : Quentin Ruel (Cholet) va débuter sa carrière professionnelle en prêt à Rouen

PRO B

Crédit photo : Simon Godet

Après trois merveilleuses saisons au centre de formation de Cholet, Quentin Ruel (2,02 m, 20 ans) va débuter sa carrière professionnelle dans la division inférieure, au sein du Rouen Métropole Basket.

Un espoir Choletais invaincu la saison dernière est de retour en Normandie ! Bienvenue au RMB @Quentin_Ruel



https://t.co/GVgasaYc7N#GORMB #PROB pic.twitter.com/QBccj5CyEi — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) June 3, 2020

Courtisé par plusieurs clubs de Pro B dont Denain et Nantes, Quentin Ruel va finalement revenir dans sa Normandie natale, lui le Maugeois d'adoption. La saison passée, avec l'équipe invaincue des Espoirs de Cholet, il apportait 14,9 points à 44,2% de réussite aux tirs dont 38,5% à 3-points, 5,1 rebonds et 2,2 passes décisives pour 16,6 d'évaluation en 28 minutes de jeu. L'ailier avait la 12e meilleure évaluation du championnat, la 13e meilleure moyenne de points marqués et le 8e meilleur pourcentage à 3-points. International français avec les équipes jeunes, double vainqueur du championnat Espoirs et Trophée du Futur (2018 et 2019), l'opportunité lui est donnée de confirmer dans le circuit professionnel. Comme pour Matthieu Gauzin, prêté du Mans à Châlons-Reims, le jeune français reviendra dans son club formateur à la fin de ce prêt, soit pour la saison 2021/22.

Alexandre Ménard, entraîneur de Rouen et Maugeois également, s'est exprimé à la suite de l'arrivée de Quentin Ruel :

"Issu du performant centre de formation de Cholet-Basket, Quentin arrive pour un prêt d’un an au sein du Rouen Métropole Basket. Jeune joueur majeur de l’équipe Espoir invaincue sur la saisons 2019/2020, nous avons été séduits par sa polyvalence ainsi que sa capacité à étirer les défenses. Sa marge de progression reste importante et nous espérons, à travers le bout de chemin à parcourir ensemble, faire de cet international installé en sélections de jeunes, un élément important de Pro B pour ce qui sera réellement sa première expérience professionnelle."

L'effectif de Rouen 2020/21 :