Officiel : Quentin Serron finalise l'effectif 2021-2022 de Boulazac

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme espéré, le Boulazac Basket Dordogne a finalisé son effectif pour la saison 2021-2022 avec la signature de Quentin Serron (1,88 m, 31 ans). L'arrière belge arrive de Liga Endesa, la première division belge. Depuis son départ de Strasbourg en cours de saison 2019-2020, l'ancien joueur d'Ostende et Gravelines-Dunkerque jouait en effet à Bilbao. En 2020-2021, ce joueur combatif et réputé pour son état d'esprit tournait à 4,9 points à 48,1% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 1,1 passe décisive en 17 minutes, en Liga Endesa et Ligue des Champions (BCL). Cependant, le club basque a décidé de s'en séparer un an avant la fin de son contrat. Il va tenter de rebondir en Dordogne en jouant la remontée en Betclic ELITE avec l'équipe de Nikola Antic, qui s'exprime sur cette signature :

"Il est capable de jouer à haut-niveau des deux côtés du terrain. Il aura plus de responsabilités sur le plan offensif que dans ses clubs précédents, il saura y répondre grâce à son expérience et ses qualités de basketteur. Ça c’est sur le plan basket mais en plus, Quentin a pour moi toutes les valeurs qu’un joueur doit avoir au BBD. Il va être un exemple de professionnalisme pour nos « jeunes » joueurs, c’est un joueur très combatif. Cerise sur le gâteau, sa maitrise du français va faciliter la communication avec toutes les parties prenantes du club."

L'effectif 2021-2022 de Boulazac :

Meneurs : Marquis Wright, 1,85 m, 26 ans (USA), Paul Billong, 1,93 m, 19 ans (FRA)

Marquis Wright, 1,85 m, 26 ans (USA), Paul Billong, 1,93 m, 19 ans (FRA) Arrières : Quentin Serron, 1,88 m, 31 ans (BEL), Luc Loubaki, 1,91 m, 24 ans (FRA)

Quentin Serron, 1,88 m, 31 ans (BEL), Luc Loubaki, 1,91 m, 24 ans (FRA) Ailiers : Chris-Ebou Ndow, 2,01 m, 28 ans (NOR), Bathiste Tchouaffé, 1,96 m, 23 ans (FRA)

Chris-Ebou Ndow, 2,01 m, 28 ans (NOR), Bathiste Tchouaffé, 1,96 m, 23 ans (FRA) Ailier-forts : Ivan Février, 2,04 m, 22 ans (FRA), Jules Rambaut, 2,03 m, 23 ans (FRA)

Ivan Février, 2,04 m, 22 ans (FRA), Jules Rambaut, 2,03 m, 23 ans (FRA) Pivots : Nana Foulland, 2,08 m, 25 ans (USA/GHA), Olivier Cortale, 2,07 m, 24 ans (FRA)