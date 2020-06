Officiel : Raijon Kelly nouveau meneur de Lille

PRO B

Crédit photo : Valérie Badan

Le Lille Métropole Basket a officialisé la signature du meneur de jeu étasunien Raijon Kelly (1,91 m, 27 ans) pour la saison 2020/21. Le natif de Saint-Paul (Minnesota) jouait en Suisse depuis deux saisons, après avoir évolué au Portugal. En 19 matchs de LNA (première division suisse) en 2019/20, 13 avec le SAM Basket Massagno et 6 avec les Lions de Genève, ce fort shooteur a tourné à 14,4 points à 54,6% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 5,1 passes décisives en 32 minutes. Là-bas, il côtoyait deux têtes bien connues de la Pro B : Marquis Addison (Denain, saison 2018/19) et Derrick Colter (Rouen, 2016/17).

"Raijon est souvent décrit comme un arrière de grande taille mais c'est aussi et surtout un vrai meneur de jeu, a commenté son futur coach Jean-Marc Dupraz. Il est capable de marquer des points tout en faisant jouer l'équipe. Il est très bon passeur. Son côté ''old school'' dans le jeu de feintes m'a bien plu. Son association avec Jonathan Kazadi sur les lignes arrières me semble prometteuse."

Après les prolongations de Luc Loubaki, Thomas Hieu-Courtois, Louis Rucklin et les signatures de Lorenzo Thirouard-Samson, Marshall Moses et donc Raijon Kelly, sans oublier Nicolas Taccoen et Jean-Victor Traoré toujours sous-contrat, Lille semble bâtir une équipe compétitive.