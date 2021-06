Officiel : Shekinah Munanga s'engage 2 ans avec Évreux

PRO B

Crédit photo : C'Chartres

Comme annoncé, Shekinah Munanga (2,01 m, 23 ans) s'est engagé deux ans avec l'ALM Évreux.

L'ALM tient sa première recrue pour la saison 21/22 avec l'arrivée de Shekinah Munanga (2.01 m - 23 ans) en provenance du @ccbmbasket pour les 2 prochaines saisons



— ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) June 17, 2021

Formé entre Limoges et Monaco, le Congolais - considéré comme JFL à partir du 1er juillet - a démarré sa carrière professionnelle à Angers en 2018/19 au côté d'Antoine Wallez, son nouveau coéquipier (5,8 points et 4,1 rebonds en 20 minutes. Avant d'exploser au GET Vosges la saison d'après (11,7 points à 48,5% aux tirs, 7,7 rebonds, 1,8 passes décisives et 1,1 contre en 27 minutes). Cette saison à Chartres, un prétendant à la montée, Munanga s'est montré intéressant une fois de plus (9,1 points à 57% aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive en 19 minutes).

Sous les ordres de Neno Asceric, ce poste 3/4 va ainsi découvrir l'antichambre du basket français.