Officiel : Thibault Daval-Braquet à la relance à l'ALM Évreux pour 2 ans

Comme annoncé il y a quelques jours, Thibault Daval-Braquet (2,10 m, 23 ans) rejoint bien les rangs de l'ALM Évreux pour les deux prochaines saisons.

Avec les signatures pour 2 ans de Tommy Ghezala et Shekinah Munanga plus donc Daval-Braquet, Neno Asceric à la volonté de construire une équipe sur le moyen terme. Actuellement en pleine rééducation suite à une rupture des ligaments croisés en février, le pivot français rejoint une raquette composée de JFL pour l'heure, avec Fabien Paschal et Antoine Wallez. En attendant un 4e et dernier intérieur.

Formé à Pau (2016/20), parti à Bourg-en-Bresse l'an dernier pour obtenir plus de responsabilités, celui qui a débuté le basket à Toulouges sur le tard n'a joué que 12 matchs, championnat et coupe d'Europe confondus. En Normandie, Daval-Braquet vient dans l'optique de définitivement lancer sa carrière professionnelle.