Officiel : Thibault Desseignet deux ans de plus à Nantes

Comme annoncé, Thibault Desseignet (1,82 m, 21 ans) va poursuivre sa progression au Nantes Basket Hermine. Le club et le meneur originaire de Roanne sont désormais liés jusqu’en 2022. Après avoir connu la montée avec la JL Bourg à l’issue de la saison 2016/17 et avoir joué quelques minutes en Jeep ELITE, Desseignet s’est installé à Nantes durant l’été 2018. Le poste 1 tournait lors du dernier exercice à 6,8 points, 1,3 rebond, 1,6 passe décisive pour 6,3 d’évaluation en 18 minutes.

Il poursuivra donc sa montée en puissance en Loire-Atlantique sous les ordres de Jean-Baptiste Lecrosnier, qui n’a pas manqué d’exprimer son contentement à ce propos dans le communiqué du club :

« Très satisfait que Thibault puisse poursuivre l’aventure avec nous. C’était vraiment une volonté commune que de continuer à travailler ensemble. Depuis deux saisons et sa sortie du championnat Espoirs, Thibault a su évoluer, progresser et fournir les efforts nécessaires aux exigences de la Pro B. C’est un bosseur doté d’un excellent état d’esprit qui, à son âge, possède une grande marge de progression. L’objectif avec Thibault est de lui faire franchir un nouveau cap pour devenir un meneur français référencé dans la division et devenir un titulaire impactant et progresser dans la responsabilisation. Il possède toutes les qualités individuelles techniques et mentales pour atteindre ce but, mais cela se fera comme toujours avec du travail au quotidien. »