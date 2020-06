Officiel : William Pfister rejoint Saint-Quentin

Comme annoncé, le pivot William Pfister (2,08 m, 25 ans) rejoint le Saint-Quentin Basketball pour la saison 2020/21. Après deux expériences en Nationale 1 masculine (8,7 points à 57,4% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 0,7 passe décisive pour 12,4 d'évaluation en 22 minutes en 2019/20 avec Caen), l'Alsacien d'origine va donc découvrir la Pro B.

"L'ambition du club de s'installer en Pro B est très motivant pour moi. Je suis honoré pour la confiance du staff, dans le but d'honorer ses objectifs et à titre personnel de passer un cap dans ma carrière", a déclaré l'ancien joueur de l'ASVEL et la JL Bourg dans son message aux supporters.