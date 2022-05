Olivier Cortale prolonge avec Boulazac pour la « saison de la confirmation »

PRO B

Auteur d'une fin de saison intéressante avec Boulazac, Olivier Cortale (2,07 m, 25 ans) a décidé de rempiler pour une saison de plus dans le Périgord. L'intérieur alsacien officiera donc une 2e saison de suite à Boulazac, tout comme Nic Moore à la mène. Blessé à la main en début de saison, l'ancien joueur de Gries-Oberhoffen, de Roanne et de Saint-Chamond a pris de l'épaisseur en fin d'exercice.

« Une partie de la performance de l'équipe lui revient »

« J’ai trouvé qu’il avait très bien réagi sur la fin de saison et qu’il avait été très utile à l’équipe et une partie de la performance de l’équipe lui revient, explique son entraîneur Alexandre Ménard dans une vidéo publiée par le club. Et donc la saison prochaine sera la saison de la confirmation voire encore de progression puisque je sais qu’il est très motivé. »

« Une impression d’inachevé »

Capable d’évoluer sur le poste 4 comme sur le poste 5, l’ancien pensionnaire de l’INSEP valait 7,2 points à 51 % de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1,2 passe pour 8 d’évaluation en 18 minutes. « Une dynamique de groupe s’est enclenchée (en fin de saison) et qui a permis de finir sur une très bonne note avec une petite impression d’inachevé, explique, pour sa part, l’intéressé. Et c’est pour ça qu’avec les gars qui restent, on s’est tout de suite mis en mode compète pour la saison prochaine. Avec l’envie de ne pas refaire les mêmes bêtises. »