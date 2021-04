Omari Gudul débarque au SLUC Nancy

PRO B

Si sur le plan comptable, tout va bien pour le SLUC Nancy, leader du championnat avec 12 victoires et 4 défaites, l'infirmerie commence à bien se remplir. En l'espace de 3 semaines, les Lorrains ont perdu 75% de leur secteur intérieur : Vincent Vent, Tyran De Lattibaudiere et Bastien Vautier. Une hécatombe que le staff nancéen a déjà compensé par les arrivées de Bruno Cingala-Mata et Ferdinand Prenom.

Si Samardo Samuels était proche de rejoindre son ex-coach François Peronnet, l'affaire a capoté pour des problèmes administratifs. Ce dernier a alors jeté son dévolu sur Omari Gudul (26 ans, 2,06 m) annonce l'Est Républicain. Vu à l'ADA Blois en 2018/19, cet intérieur très athlétique s'était montré intéressant grâce à ses 11,4 points (55% à 2-points) et 5,6 rebonds pour 12,5 d'évaluation en 23 minutes. Cette saison-là, les Blésois avaient conclu leur saison à la 7e place avant d'être éliminés dès les 1/4 de finale de play-offs par Rouen.

Depuis l'international congolais a successivement évolué en Roumanie à Craiova (17,3 d'évaluation) et en Pologne cette saison sous les couleurs de Stargard (5,6 points à 55% à 2-points et 4,6 rebonds pour 5,6 d'évaluation en 17 minutes). Son équipe éliminée dès les 1/4 de finale de play-offs mercredi soir, le joueur a donc accepté la proposition de Nancy. Comme l'a aussi fait Jay Threatt désormais meneur de l'Élan Béarnais, tous les deux ayant évolué dans la même équipe. Omari Gudul devrait être qualifié pour le déplacement à Poitiers, mardi prochain.