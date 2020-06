Ovidijus Varanauskas nouveau meneur de Quimper

PRO B

Crédit photo : EuroCup

Le Lituanien Ovidijus Varanauskas (1,88 m, 29 ans) revient en France et rejoint à l'UJAP Quimper où il remplacera Torey Thomas à la mène, poste qu'il partagera avec Charly Pontens.

Formé au Lietuyos Rytas Vilnius en Lituanie avant de rejoindre le club voisin de Sakali Vilnius puis le Statyba Vilnius, le Polopharma Starogard en Pologne, Prienai en Lituanie, Juventus Utena en Lituanie, Varèse en Italie (finaliste de la FIBA Europe Cup), BK Valmiera en Lettonie, il a découvert le championnat de France du côté de Gries-Oberhoffen en Nationale 1. Très productif sous les ordres de Ludovic Pouillart, il valait 16,3 points, 3,8 rebonds et 5,4 passes décisives par match.

Après sa très belle saison en Alsace, il a rejoint le Rouen Basket Métropole. Sous les ordres d'Alexandre Ménard, Rouen a atteint les demis-finales des playoffs d'accession à la Jeep ELITE cette saison là.

Déjà des contacts en cours de saison 2019/20

Après ces deux belles saisons en France, il est revenu en Lituanie au Skycop Prienai puis en Pologne au Trefl Sopot. Enfin, il a effectué son retour en France. Cette fois il a signé à la surprise générale en première division, en rejoignant le Limoges CSP. Le meneur n'a pas réussi à s'adapter aux exigences de la division. Sérieux, mais trop limité pour la Jeep ELITE (4 points, 0,8 rebond et 1,6 passe pour 2,6 d'évaluation) et l'EuroCup (2,6 points et 1,9 passe), il a été remercié en cours de saison. Le natif de Vilnius avait déjà eu des discussions pour rejoindre l'UJAP lorsqu'il était sur le départ du CSP mais il n'avait pas rejoint la pointe bretonne. C'est en Turquie, au Yeni Mamak Spor Kulbu, que cet adepte du 3x3 (médaille de bronze au championnat du monde 3x3 en 2014) a terminé l'exercice 2019/20.

Pour la saison 2020/21, il revient donc en Pro B, une division qu'il connaît très bien et où il aura l'occasion de briller au sein d'une équipe ambitieuse de la division. C'est donc la deuxième recrue de Laurent Foirest après le jeune Bathiste Tchouaffé. Le club a également conservé l'arrière américain David Jackson, l'intérieur jamaican Ryan Reid, le jeune arrière Paul-Lou Duwiquet et Jimmy Djimrabaye, le capitaine de l'UJAP.