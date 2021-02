Paris : Au moins deux mois d'absence pour Kevin Franceschi

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Déjà privé de Juhann Begarin et Gauthier Denis, le Paris Basketball va également devoir se passer du meneur-arrière Kevin Franceschi (1,93 m, 27 ans), mais pour un plus long moment encore. Après 2 minutes et 30 secondes de jeu samedi à Evreux, le natif d' Argenteuil est sorti sur blessure. L'ancien étudiant d'Oklahoma Baptist a passé des examens qui ont malheureusement révélé, comme redouté, une fracture du péroné. Il nous a indiqué que son absence devrait s'élever à deux ou trois mois.

Sans lui, les rotations de Paris se raccourcissent encore un peu plus. Une occasion à saisir pour le jeune Lois Gendrey qui s'est déjà mis en valeur samedi en jouant 19 minutes lors de la victoire des siens.

Pour sa première saison en Pro B, Kevin Franceschi tourne à 6,7 points à 34,3%, 2,2 rebonds, 1,2 passe décisive et 2 fautes provoquées pour 5,3 d'évaluation en 17 minutes.