Paris - Denain et Nancy - Nantes sur France 3

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

France 3 Paris Île-de-France, Twitch et LNB TV. Vous ne pourrez pas manquer l'affiche de la 24e journée de Pro B entre le Paris Basketball et Denain, qui démarre ce samedi à 15h45. En plus des service de streaming vidéos que sont Twitch et LNB TV, le club de la capitale va bénéficier de l'exposition du décrochage régional de France 3 pour permettre aux téléspectateurs de regarder la rencontre sans problème depuis un poste de télévision.

France 3 Lorraine et France 3 Pays de la Loire diffuseront au même horaire une autre rencontre de Pro B, entre le SLUC Nancy et le Nantes Basket Hermine.