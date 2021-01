Paris : Gauthier Denis absent deux semaines

Suite à la victoire de Paris contre Antibes, l'arrière du Paris Basketball (Pro B) Gauthier Denis (1,98 m, 23 ans) s'est blessé au mollet à l'entraînement. Le shooteur normand pensait souffrir d'une simple crampe. Non, après examen les médecins ont décélé une déchirure de stade 2 explique Paris Basketball On Air.

"Ce n’est jamais le bon moment pour se blesser mais le timing est assez particulier, explique-t-il. Je me suis blessé et 3 heures après, on annonçait qu’on avait 4 matchs de suite à disputer."