Paris - Vanves annulé en raison de la COVID-19

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Initialement programmée ce mardi 8 septembre à 20 heures, la rencontre de préparation entre le Paris Basketball et Vanves ne pourra pas se tenir à The One Ball, en raison « d'un retard dans la communication des résultats et afin de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des joueurs », explique le club parisien.

1/2

ERRATUM

Match annulé



Le match amical @VanvesBasket qui devait se tenir ce soir à 20h est annulé en raison d'un retard dans la communication des résultats et afin de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des joueurs https://t.co/dmkIXFf7OX — Paris Basketball (@Paris_Basket) September 8, 2020

La troupe de Jean-Christophe Prat devrait retrouver les terrains dès le jeudi 10 septembre, toujours à Noisy-le-Grand contre Saint-Quentin. Quant à Vanves, ils affronteront Rueil le samedi 12 septembre.