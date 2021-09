Paris a renversé la vapeur à Évreux

BETCLIC ÉLITE

Deux jours après sa victoire contre l'ALBA Berlin, le Paris Basketball est allé défier l'ALM Évreux à la salle Jean Fourré ce mardi soir. Longtemps menés (jusqu'à -13), les joueurs de Jean-Christophe Prat ont pris le dessus en deuxième mi-temps pour s'imposer 83-76 en match de préparation. Il faut dire que Ryan Boatrigh était chaud (27 points à 5/6 à 3-points) et qu'Ismaël Kamagaté a continué de dominer à l'intérieur (13 points à 3/5 aux tirs et 7/12 aux lancers francs, 9 rebonds et 9 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 33 minutes). Mais le coach regrettera peut-être le manque de passes décisives (13, pour 26 tirs marqués et 23 lancers francs convertis). De quoi s'assurer une marge de progression.