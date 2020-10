Paris Basketball : Karim Ezzeddine nouveau partenaire d'entrainement

PRO B

Crédit photo : FIBA

Karim Ezzeddine (2,06m, 23 ans) fait son retour dans la capitale. Il a rejoint le Paris Basket, handicapé par l'absence de Valentin Chery, blessé à l'épaule, et par plusieurs cas de COVID-19, en tant que partenaire d’entrainement. Passé par le centre de formation de Nanterre puis celui d’Orléans, le Francilien, qui a vécu à Gonesse durant son enfance, pose ses valises dans une ville qu’il connaît bien.

C’est avec le rêve de devenir joueur NBA qu'Ezzeddine était parti outre-atlantique, du côté de Huntington Prep, une Prep School américaine. Puis, après deux saisons universitaires avec Northwest Florida State College, l'intérieur a passé son année Junior (la troisième du cursus à la fac) avec les New Mexico Lobos en 2018-2019, et valait alors 4,3 points et 3,6 rebonds en 17 minutes de moyenne en première division NCAA.

Ezzeddine a ensuite fait le choix de rejoindre le pays de son père, le Liban (lui est né en République du Congo, le pays de sa mère, et il est arrivé en France à deux ans avec sa famille). Après deux saisons passées en première division à Champville (7 points et 5 rebonds de moyenne en 4 matchs lors de la saison 2019-2020), il a aussi porté pour la première fois le maillot de l’équipe nationale du Liban lors des éliminatoires pour la Coupe d’Asie 2021.