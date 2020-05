Paris dévoile des images de sa future Arena Porte de la Chapelle

PRO B

Crédit photo : SCAU NP2F

Alors que la campagne des municipales a repris à Paris et ailleurs en France, la ville de Paris a fait des annonces concernant sa future Arena Porte de la Chapelle, qui comptera 8 000 places. Sur son site Internet, la municipalité a ainsi diffusé de nombreuses informations et images fictives sur le projet dont les travaux vont commencer en juin 2021. Bouygues Bâtiment Île-de-France et les agences d’architecture SCAU et NP2F ont remporté les appels d'offre concernant ce projet.

Voici le calendrier prévu par la mairie au sujet de l'Arena Porte de la Chapelle :

25 mai 2020 : désignation du groupement lauréat pour la conception, la construction et l’exploitation technique de l’Arena Porte de la Chapelle

De l'été 2020 à juin 2021 : conception, autorisations d’urbanisme et travaux préalables

Juin 2021 : démarrage de la construction de l’Arena - Juillet 2023 : livraison de l’Arena avec mise en exploitation de la grande salle, ainsi que des gymnases et du programme de locaux complémentaires pour le quartier

Juillet - septembre 2024 : l’Arena accueille les épreuves de badminton des Jeux olympiques et de para badminton et para taekwondo des Jeux paralympiques

Après les Jeux : l’Arena recevra des concerts, spectacles et des épreuves de sport de haut niveau dans sa grande salle, et les habitants du nord parisien dans ses gymnases et ses locaux d’activités complémentaires.