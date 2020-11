Paris première équipe qualifiée en demi-finale de la Leaders Cup

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Face à une équipe de Denain privée de trois joueurs (Matthieu Missonnier, Stephen Brown et Quentin Losser) à cause de la COVID-19, Paris était mal parti (16-23 après un quart-temps) avant de remonter dans le deuxième quart-temps puis de prendre le dessus en deuxième mi-temps. L'équipe de Jean-Christophe Prat, beaucoup plus agressive (23/29 aux lancers francs) a fini par l'emporter 89 à 80 et se qualifie en demi-finale de la Leaders Cup Pro B.

Adroits (52,7% de réussite aux tirs) à l'image de Gauthier Denis (17 points à 7/9 aux tirs en 26 minutes), actif à l'intérieur avec un Ismaël Kamagate saignant des deux côtés du parquet (15 points à 6/8, 9 rebonds et 4 contres pour 21 d'évaluation en 31 minutes), les Parisiens ont connu en revanche un peu de déchets (18 balles perdues). Mais cela a aussi été le lot de leurs adversaires (21 balles perdues dont 7 pour le très intense Armand Mensah) qui se sont bien battus mais n'ont pas tenu la distance.