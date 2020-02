Paris retrouve la victoire contre Lille

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Trois jours après sa défaite contre Antibes à domicile, le Paris Basketball s'est repris ce dimanche face à Lille en match en retard de la 17e journée de Pro B. L'équipe de Jean-Christophe Prat s'est imposée contre Lille 90 à 78.

Après trois quart-temps très accrochés, les locaux ont réussi à prendre de l'avance au début de la dernière période. Portés par d'excellents Sylvain Francisco (21 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 1 contre, 8 passes décisives, 4 interceptions, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 38 minutes) et Dustin Sleva (23 points à 9/11 aux tirs, 5 rebonds, 2 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 26 minutes), globalement très adroits à 3-points (14/28), ils l'ont finalement emporté de 12 points.

Avec 9 victoires en 20 matchs, les Parisiens sont 12e de Pro B, avec 2 victoires de moins que Lille, 6e du championnat.