Paris s'emploie dans le final pour venir à bout d'Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Battu vendredi à Rouen, Paris a réagi deux jours plus tard pour la réception d'Aix-Maurienne. L'équipe de Jean-Christophe Prat a pourtant galéré.

Car après un bon début de rencontre (27-16 au bout de 10 minutes), les locaux ont perdu le contrôle de la partie au point que l'AMSB s'est retrouvée à mener de 13 points (57-70) à 8 minutes de la fin puis encore à 6 minutes de la fin (62-75), à chaque fois après des paniers du Finlandais Ilari Seppala (18 points à 5/14 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 18 d'évaluation en 30 minutes). Mais trouvé deux fois par le meneur Milan Barbitch, auteur du meilleur match de sa carrière professionnelle (20 points à 7/9, 4 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 34 minutes), Gauthier Denis (15 points à 5/9 à 3-points en 35 minutes) a marqué à 3-points permettant un retour à -4 (71-75). Finalement c'est Nobel Boungou-Colo (10 points à 3/4 en 15 minutes) qui a égalisé et donné l'avantage aux siens, à plusieurs reprises car les Savoyards refusaient d'abdiquer. Finalement, Ryan Boatright (12 points à 4/9 et 9 passes décisives pour 16 d'évaluation en 30 minutes) a marqué un tir primé à son tour à 53 secondes de la fin (87-85) avant d'inscrire les lancers francs finaux, à la suite de stops défensifs de son équipe.

Bref, Paris a du s'employer pour aller chercher sa huitième victoire de la fin face à une équipe de bas de tableau (3 victoires, 11 défaites) qui est loin d'être facile à manoeuvrer.

