Paris sort le grand jeu à Nancy, Poitiers et Saint-Chamond toujours en vie

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Il n'y aura pas de playoffs en Pro B cette année mais un suspense pour la montée et le maintien haletant jusqu'à la fin ! Invité surprise de cette fin d'exercice, Paris Basketball a décroché sa cinquième victoire consécutive au terme d'un match d'une grande maîtrise à Nancy (83-96) et accède donc à la troisième place. Plus que jamais en course pour l'accession en Jeep Elite, les Parisiens ont surfé sur leur entame remarquable marquée par leur adresse extérieure et leur agressivité des deux côtés du parquet (16-28).

Paris et Fos plus que jamais en course

Même lorsque Nancy s'est rapproché par la suite, revenant à -2 en milieu de deuxième quart-temps (40-42, les coéquipiers de Gauthier Denis (21 points, à 6/6 à 3 points), n'ont jamais craqué. Mieux, ils ont fait preuve d'un grand sang-froid pour finir fort et assurer la victoire sans trembler, Milan Barbitch et Juhann Bégarin assurant les relais à la marque autour d'un collectif plus soudé que jamais (124 d'évaluation collective).

Fos-sur-Mer a de son côté fait un pas de plus vers la montée en décrochant sa 22e victoire de la saison à Rouen (79-85). Les Provençaux ont sécurisé l'issue de la rencontre lorsque l'ancien rouennais Jamar Diggs (15 points, 7 passes décisives) a inscrit un panier à 3 points et un 2+1 en début de quatrième quart-temps (63-70) avant de voir le trio McClain-Mipoka-Caner-Medley faire le job au scoring jusqu'à la fin.

L'utime derby pour Gries-Oberhoffen

En bas de tableau, le suspense est aussi au rendez-vous puisque Poitiers et Saint-Chamond l'ont emporté. Poitiers a arraché la victoire dans les toutes dernières secondes face à Saint-Quentin (77-75), sur deux lancers de sa recrue Raymond Cowels (15 points) tandis que le SCBVG a dominé Antibes (89-68) dans le match de la peur avec 26 unités pour Marcus Relphorde.

Soirée émotion à Souffelweyersheim avec le dernier derby bas-rhinois de l'histoire qui est revenu à Gries-Oberhoffen (87-79), porté de main de maître par Brandon Edwards (23 points et 11 rebonds). Enfin, Denain a assuré l'essentiel contre Aix-Maurienne (75-69), Nantes s'est arraché à Évreux (86-78) tandis que Quimper a maîtrisé Vichy-Clermont à domicile, profitant notamment du sans-faute de Junior Etou (22 points à 10/10).

Résultats :