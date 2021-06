Parker Jackson-Cartwright élu MVP de Pro B

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Julien Mahé meilleur coach de Pro B, Hugo Besson meilleur jeune de Pro B et... Parker Jackson-Cartwright (1,80m, 25 ans) meilleur joueur de Pro B. Aux portes d'un Top 2 de Pro B après avoir été au fin fond de la deuxième division française l'an dernier, le Saint-Quentin Basketball (SQBB) a raflé toutes les distinctions individuelles.

Troisième à l'évaluation de Pro B

Talentueux meneur débarqué des Cheshire Phoenix (Ukraine), il a été le fer de lance de la formation des Hauts-de-France, avec 15,6 points à 43,8% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 7,2 rebonds pour 18,7 d'évaluation en 34 matchs. De quoi terminer sixième meilleur marqueur de la division et troisième à l'évaluation. Il a ainsi été préféré à son coéquipier Hugo Besson, à Jamar Diggs (Fos-Provence) et à Austin Tilghman (ALM Évreux).