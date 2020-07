Parker Jackson-Cartwright et Djibril Marico complètent l'effectif de Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Cheshire Phoenix Basketball

L'Américain Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 25 ans ce dimanche) sera le meneur du Saint-Quentin Basketball à la rentrée.

Une ancienne star des lycées américains

Suite au départ de B.A. Walker, le SQBB devait trouver un nouveau meneur et c'est désormais chose faite. Cette ancienne star des lycées de Los Angeles et du circuit AAU, il s'est engagé très jeune avec l'Université d'Arizona. Mais gêné par de nombreuses blessures, il n'a pas eu le parcours attendu en NCAA et tournait à 7,8 points et 4,5 passes décisives en 2017/18 pour sa saison senior. Il a ensuite signé un contrat avec l'équipe des Westchester Knicks en G-league avant d'évoluer dans le championnat britannique en 2019/20 où il a tout simplement fini MVP de la saison avec son équipe de Cheschire, tournant à 20,2 points à 46,4% aux tirs, 5,2 rebonds et 7,4 passes décisives pour 24,3 d'évaluation.

Djibril Marico (1,98 m, 21 ans) complète le recrutement et sera le quatrième joueur U23 obligatoire (sous peine de devoir payer une amende de 25 000 euros auprès de la Ligue Nationale de Basket par U23 manquant) étant donné que le club ne possède pas de centre de formation agréé.

Il arrive du centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque où il tournait sur la saison écoulée à 13,4 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,1 d'évaluation. Il rejoint l'effectif d'un entraîneur qu'il connaît déjà puisque Julien Mahé était le coach de l'équipe professionnelle du BCM entre 2017 et 2019 avant de s'être occupé des Espoirs et d'avoir été assistant sur le groupe pro.

"Ca va être à lui de gagner quelques responsabilités, explique Julien Mahé dans l'Aisne Nouvelle. Je voulais un garçon avec un très bon état d'esprit. Il va amener sa bonne humeur et sa dureté lors des séances".

L'effectif 2020/21 de Saint-Quentin :