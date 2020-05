Pas de montées, pas de descentes : l'option de la saison blanche choisie !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Les résultats des votes de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB), qui a démarré ce mercredi 27 mai à 14h30, ont été révélés sur Twitter. L'ensemble des acteurs du basketball professionnel masculin français (représentants des clubs, de la LNB, FFBB, joueurs, coachs, arbitres, médecins) ont voté pour l'option n°1, à savoir de qualifier la saison 2019/20 (interrompue à cause du coronavirus le 12 mars dernier) de "saison blanche". Il n'y aura donc ni champions, ni promus, ni relégués.

Le Portel reste ainsi en Jeep ELITE alors que Blois ne monte pas. C'est la même chose en Pro B, Poitiers reste parmi les 18 équipes de la division et aucune équipe de Nationale 1 n'accédera à cette division à la rentrée prochaine.

Voici les décisions prises lors de l'AG :

Pas de champion pour l'année 2020, ni en Jeep ELITE, ni en Pro B.

Pas de montées ni de descentes. Il y aura donc les 18 mêmes clubs en Jeep ELITE et les 18 mêmes clubs en Pro B en 2020/21.

« Sauf circonstances exceptionnelles », les matches de Jeep ELITE et de Pro-B ne se joueront pas à huis clos en 2020/21.

Quant aux qualifications en Coupe d'Europe, il y aura pour les clubs français deux places en EuroCup (voire d'une éventuelle wild-card) et de quatre autres en Ligue des Champions (BCL). Dijon (pour son classement) et Strasbourg (au ranking sur les trois dernières saisons, en France et Europe) feront partie de ces quatre là. Les deux autres seront décidés plus tard en compagnie de la BCL.

40 des 75 votes exprimés ont choisi l’option sans montée ni descente — Yann Ohnona (@yohnona) May 27, 2020