Pas de spectateurs dans les salles avant 2021 ?

Alors que le débat actuel tourne autour de la fin de la saison 2019/20, afin de pouvoir proposer les prestations (diffusions télé, places pour les abonnées, recettes billeteries, affichage sponsors, places VIP etc.) déjà vendues mais aussi de garantir une équité sportive pour la saison à venir, l'avenir de la saison 2020/21 n'est pas encore bien clair. En effet, une enquête du Times, relayée par Ouest-France et Sud-Ouest, cite l'épidémiologiste à l’Université d’Emory (à côté d'Atlanta en Géorgie) Zach Binney. Ce dernier affirme que les stades ne pourront être remplis avant qu'un vaccin ne soit trouvé.

De son côté, Ezekiel Emanuel, oncologue et bioéthicien américain, ne va pas rassurer grand monde : pour lui il faut imaginer pouvoir reremplir les stades à partir de... l'automne 2021 !

De quoi annuler les saisons 2020/21 et les Jeux olympiques de Tokyo ? Un scénario extrême mais de plus en plus partagé.

I've done a lot of media lately on Covid-19 & sports. No single piece covers all my thoughts. So I figured why not write 'em up in one blog post/brain dump?



Here's what we face and our options for getting sports back, as I see them. Updates planned.https://t.co/1mogkYFs2u