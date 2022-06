PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Le club l'annoncé sur les réseaux sociaux au travers d'une vidéo. Paul Billong prolonge avec Boulazac la saison prochaine. Arrivé lors de la saison 2016/2017 à l’âge de 15 ans, le meneur continue son aventure avec le club périgourdin et vivra sa deuxième saison professionnelle. Pleinement integré à la rotation cette saison, le poste 1 de 21 ans a trouvé sa place au sein de l'effectif malgré une saison difficile et un maintien acquis en Pro B.

"Paul a vraiment beaucoup progressé sur cette fin de saison mais il a eu une place très importante en faisant partie de la seconde squad et a même été capable de renverser des matchs et d'être un vrai facteur X, a commenté son entraineur Alexandre Menard. Il a une capacité de vitesse et d'explosivité qui est vraiment très interessante et il faut qu'il developpe encore son jeu sur un poste de meneur mais pas que."

#Effectif 2022-2023



Nous sommes très heureux de vous annoncer que @paulbillong1, notre meneur/arrière fera de nouveau parti de l'#équipe pro la saison prochaine.



Formé au club, il entamera sa 7ème année au #BBD#GoBBD pic.twitter.com/4PaOJ8o4Ip — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) June 1, 2022

Cette saison, le natif de La Roche-sur-Yon (Vendée) tournait à 4 points, 1,8 rebond et 3 passes décisives pour 6,2 d'évaluation en 18 minutes de jeu en moyenne sur 33 rencontres. Boulazac continue de bâtir son effectif et peut déjà compter sur Olivier Cortale et Nic Moore la saison prochaine.