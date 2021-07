Paul Billong signe son premier contrat professionnel avec Boulazac

PRO B

Crédit photo : Linda Chasserieau

Après cinq ans passés chez les Espoirs de Boulazac, Paul Billong (1,93 m, 19 ans) passe professionnel avec son club formateur. Le BBD a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune meneur français mardi 27 juillet, sur son site officiel. Il intégre un effectif déjà enjolivé par les arrivées conjointes de l'ancien Lillois, Luc Loubaki et l'ex-shooteur de Nanterre, Ivan Février, en plus de Bathite Tchouaffé et Olivier Cortale.

La saison dernière, Billong a foulé à vingt reprises les parquets de Jeep ELITE. Davantage utilisé pour pallier l'absence sur blessure de Cameron Wells, il a cumulé 2,2 points à 38,9% de réussite aux tirs, 0,8 rebond et 1,1 passe décisive. Le Dordognais avait signé son meilleur match de la saison face à Champagne Basket lors de la 22e journée, avec 8 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions.