Paul Carter va prolonger à Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : SaintChamond

Après avoir enrôlé Mohamed Queta puis Florian Leopold et Jérôme Cazenobe, Saint-Chamond devrait annoncer une prolongation et ainsi avoir une très belle raquette pour la saison 2020/21. Après une saison de haute volée, le coach Alain Thinet avait à cœur de prolonger son poste 4/3 Paul Carter (2,05 m, 32 ans).

En 2019/20, l'ancien joueur d'Antibes, Hyères-Toulon et Châlons-Reims tournait à 14,5 points et 6,4 rebonds pour 15,8 d'évaluation en 27 minutes par match. Selon Le Progrès, il semblerait que les deux parties soient tombés d’accord pour une prolongation. Il resterait à gérer les problèmes causés par l’épidémie du coronavirus, comme le fait que le joueur veuille être auprès de sa femme pour son accouchement qui aura lieu fin septembre. Une mise en quarantaine à son retour des Etats-Unis pourrait l'empêcher de s'entraîner et jouer avec son équipe.

Alain Thinet devra encore trouver au moins un joueur U23 pour compléter son groupe qui sera encore séduisant la saison prochaine.

L'effectif 2020/21 de Saint-Chamond :