Paul Seignolle (Blois) : "Ils sont en train de nous mettre une bonne dose d'adrénaline qui va nous surmotiver"

Dans son communiqué vendredi, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé son intention de se retourner contre le président de l'ADA Blois Paul Seignolle et son manager général Julien Monclar suite à leurs propos tenus après la décision de l'assemblée générale de la LNB de déclarer la saison 2019/20 comme saison blanche.

Paul Seignolle, qui a appris cette potentielle sanction dans le communiqué de presse, commente cette déclaration dans La Nouvelle République :

Cette potentielle sanction ne fait qu'amplifier la motivation blésoise.

"Je comprends que ces propos ne leur aient pas fait plaisir mais je n'ai rien à me reprocher et je n'ai rien à reprocher à Julien Monclar. Je reste droit dans mes baskets. [...] D'une part, je continuerai à dire bonjour à tout le monde lors des réunions à la Ligue. D'autre part, ils sont en train de nous mettre une bonne dose d'adrénaline qui va nous surmotiver. Rassurez-vous, on va continuer de travailler très sérieusement. En on va bâtir une belle équipe."