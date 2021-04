Paulius Dambrauskas dernier joker d'Antibes

PRO B

Crédit photo : Vincent Janiaud

A la lutte pour le maintien en Pro B et privés de leur pivot Ali Traoré, les Sharks d'Antibes avaient bien besoin de sang neuf dans leur effectif. Le club azuréen vient donc d'annoncer l'arrivée du meneur lituanien Paulius Dambrauskas (1,95 m, 29 ans) en tant que remplaçant médical et ce, jusqu'au 31 mai.

Déjà passé par la Pro B avec Aix-Maurienne (2016-2017), où il avait été plutôt bon (11,2 points, 2,5 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes), le Lituanien de 29 ans va venir apporter son expérience et sa lecture de jeu à Antibes.

#Information #Effectif



Welcome Paulius



Les Sharks sont heureux d'annoncer la signature de Paulius Dambrauskas en qualité de pigiste médical.



Passé par la Lituanie et surtout la Pologne (trois saisons) depuis, le meneur connait bien le haut-niveau puisqu'il a déjà disputé l'EuroCup et la Ligue des Champions (BCL). Cette saison, Dambrauskas jouait en Pologne, pour l'Astoria Bydgosz, où il a disputé 18 matches pour des statistiques intéressantes (11,8 points et 3,8 passes décisives). L'entraîneur d'Antibes, Daniel Goethals se réjouit de l'arrivée du natif de Vilnius :

"Son passage à Aix-Maurienne a laissé une très belle impression malgré le fait que ce soit sa première saison à l'étranger. C'est un joueur polyvalent, capable d'alterner les positions (1 ou 2 voire poste 3). (...) Paulius (Dambrauskas) est capable de créer pour lui et pour les autres. Sa capacité à être vertical est aussi très intéressante. Il va avoir un rôle important dans la maîtrise et son expérience va nous être bénéfique."

C'est donc un nouveau renfort (le 16e et dernier contrat que peut signer le club cette saison) qui arrive dans le club de la Côte d'Azur et qui est censé être très important dans la quête du maintien. Prochain match pour Antibes ce samedi, à 19h, contre Blois, où il sera peut-être possible de déjà voir Paulius Dambrauskas à l'oeuvre.