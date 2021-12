Pierre Tavano (Tours) : "Les joueurs sont fatigués, sur les rotules"

Après sa victoire à Lille au bout du suspense, Tours s'est écroulé contre l'avant-dernier du championnat de Pro B, l'ALM Evreux. Le promu, auteur d'un bon début de saison (7 victoires et 4 défaites avant la rencontre), a perdu de 25 points à domicile. Interrogé après la rencontre par La Nouvelle République, l'entraîneur Pierre Tavano n'a pas voulu critiquer ses joueurs, qu'il estime fatigués.

« C'est un match que l'on doit oublier. Pour moi, les joueurs sont fatigués, sur les rotules. Contrairement à tout ce que l'on a donné sur les matchs précédents, cette fois, il n'y avait pas grand-chose. On manquait d'énergie. En défense, on a été incapables de les arrêter. On était en retard sur tout. Ils ont scoré là où ils le voulaient et on ne les en a jamais empêchés. Ils ont fait leur match, et nous, on n'était pas là. On n'était pas ensemble, on n'avait plus de cohésion ni de lucidité. Cela ne remet pas en cause tout notre début de saison, bien sûr, et un accident, ça peut arriver. La petite trêve tombe plutôt bien et j'espère que l'on va trouver les ressources pour repartir correctement ensuite. »