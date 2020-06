Pierric Poupet : "J’ai la chance d’avoir connu une carrière de joueur longue et enrichissante"

Après 18 saisons professionnelles, Pierric Poupet (1,92 m, 35 ans) a donc mis fin à sa carrière professionnelle. Le meneur de jeu qui a connu l'EuroLeague avec Roanne notamment a donc cessé cette activité sur une saison arrêtée par le coronavirus. Le Normand s'exprime sur le site Internet du Syndicat National des Basketteurs.

"Je regarde devant. Les circonstances sont ce qu’elles sont et j’ai envie d’y voir une opportunité. Les conditions n’étaient plus réunies pour que je continue à jouer au niveau professionnel, et je me sens prêt à m’investir dans d’autres projets. C’est donc le bon moment pour moi de prendre du recul. J’ai la chance d’avoir connu une carrière de joueur longue et enrichissante. C’est dans l’ordre des choses d’y mettre fin."

Déjà coach des U18 ELITE du club, Pierric Poupet va désormais s'attaquer au plus haut diplôme national, le DES, tout en continuant à structurer la filière de formation du club.

"Je veux transmettre et mener à bien des projets. On verra ce que la vie me réserve, je prends les choses étape par étape. La première est de continuer à me former tout au long de la saison prochaine et prendre du plaisir à transmettre aux jeunes U18 dont j’aurai la charge. Dans le même temps, je veux consolider le travail que j’ai entrepris depuis 3 ans au sein du club de Denain autour de la formation du joueur. Nous avons une politique de formation et de transmission qui évolue de façon très positive, autour de convictions communes en plaçant le joueur au centre de son projet. Je souhaite aller plus loin encore dans cette direction, avec l’aide des référents qui s’investissent sur chaque catégorie d’âge. Pour mener à bien ce projet-là, j’ai accepté le rôle de directeur du pôle Jeunesse et Formation pour la saison à venir. Voilà pour la partie basket."