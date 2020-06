Pierric Poupet reste à Denain, mais dans un rôle de dirigeant

PRO B

Crédit photo : Pascal Thurotte

Pierric Poupet (1,91 m, 35 ans) arrête sa carrière de basketteur professionnel après 18 saisons en LNB. Formé en Normandie puis à l'AS Globey-Epinal, il a rejoint le Limoges CSP en 2002 avant de passer par la JL Bourg - avec qui il a été finaliste de la semaine des As en 2006 -, Orléans, Roanne - finaliste du championnat de France en 2008 - et Rouen.

Descendu en Pro B avec le SPO en 2010, l'éternel numéro 5 s'est installé dans cette division. Après ses trois saisons à Rouen, il a passé une saison à Châlons-Reims avant de rejoindre Denain. C'était le début de son histoire avec le Voltaire. Et s'il a passé deux ans à Orchies, il est revenu à Denain en 2016 et y a joué les quatre dernières saisons, tout en prenant des responsabilités sur l'association. En 2019/20, il valait 6,4 points, 2,8 rebonds et 4,3 rebonds pour 7,8 d'évaluation en 26 minutes de jeu, en sortie de banc. C'est avec Denain qu'il a remporté la Leaders Cup Pro B en 2018.

Et s'il ne fera pas partie du groupe professionnel la saison prochaine, le club lui offre une belle reconversion puisqu'il prend le rôle de d'Administrateur du club et directeur du pôle jeunesse et formation. Une bonne nouvelle pour le club de Voltaire qui poursuit sa structuration afin de créer un véritable centre de formation.