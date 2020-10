Pilier de Fos-Provence, Didier Roux s'est éteint à l'âge de 39 ans

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Aux côtés de son épouse, Sophie, et de ses enfants, il était encore présent à la Halle Parsemain vendredi soir lors de la réception de Saint-Quentin. Mais 48 heures plus tard, son cœur a cessé de battre. « Dimanche soir, la BYers Family a perdu un de ses membres les plus fidèles et attachants », a annoncé le club méridional dans un hommage au disparu, Didier Roux.

Âgé de 39 ans, il fut l'adjoint de Rémi Giuitta et préparateur physique de l'équipe professionnelle entre 2007 et 2016 avant de prendre un peu de recul pour se consacrer à sa vie familiale, lui qui a eu quatre enfants (Dorian, Théa, Cassandre et Jules) avec sa femme. Supporter inconditionnel de l'Olympique de Marseille, le Drômois était toutefois resté loyal au club fosséen puisqu'il y était éducateur sportif, en charge de l'école de basket et entraîneur de l'équipe seniors féminine.

« Je crois que les mots qui le caractérisent le mieux sont la loyauté, la gentillesse, la bienveillance et la bonne humeur », souffle Rémi Giuitta. « C'était un mec en or, avec beaucoup d'humilité et de discrétion. Il était toujours disponible pour aider les autres. Il souriait en permanence et avait un mot gentil pour tout le monde. Il avait fait le bon choix en prenant un peu de recul avec le haut niveau, même s'il est resté le supporter n°1 des BYers, afin de consacrer plus de temps à sa femme et son premier enfant, ce qui lui a permis de fonder une famille merveilleuse de quatre enfants. Le dernier a à peine un an et le premier a dix ans... Il était apprécié de tout le monde ici, c'est une grosse perte pour le club. C'était un éducateur sportif modèle qui prenait toujours plaisir à transmettre sa passion aux plus jeunes. C'était un ami. 39 ans...J'ai envie de lui dire : "Putain, tu fais chier Didier, 39 ans, c'est beaucoup trop tôt pour partir..." Ça va faire un vrai manque, un gros vide dans le club. »

La rédaction de BeBasket adresse ses plus sincères condoléances aux proches de Didier Roux, à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis, ainsi qu'à l'ensemble du club de Fos-Provence.



Didier Roux en 2012 lors de la demi-finale des playoffs de Pro B à Limoges

(photo : Sébastien Grasset)