Pitard et Amsellem prolongent leur bail à Antibes

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Les Sharks d'Antibes (Pro B) ont officialisé les prolongations de Gédéon Pitard (1,88 m, 32 ans) et Vincent Amsellem (1,85 m, 19 ans). Un communiqué a été publié par le club ce mardi 6 juillet. Arrivé en 2019, l'international camerounais sera encore Antibois jusqu'en 2023, alors que son coéquipier a paraphé un contrat de trois ans. L'exécutif provençal a renouvelé sa confiance à son duo de meneurs de la saison 2020-2021.

Lors de cet exercice, l'ancien joueur du Havre, de 2009 à 2016, a réalisé sa meilleure saison statistique en carrière, avec 8,7 points, 3,6 rebonds, 4 passes décisives et 1,8 interception. Son profil de meneur gestionnaire, fort défenseur, avec un bel état d'esprit s'est parfaitement fondé dans le groupe antibois. Le champion de France 2017 avec Chalon-sur-Saône s'est réjoui de cette prolongation.

''Je me sens très bien avec ma famille ici à Antibes, au sein du club. La saison dernière a été difficile et décevante, et en tant que capitaine, je suis très revanchard. Antibes mérite mieux ! Nous sommes déterminés et ferons tout pour être compétitifs dès la saison prochaine. Nous sommes aussi impatients de retrouver nos fans et de pouvoir rejouer devant une salle pleine. ''

Tout comme le meneur de poche Vincent Amsellem, auteur de sa première saison pleine dans l'effectif de son club formateur (arrivé en U14). Cette saison, il tournait à 5,3 points à 38% de réussite aux tirs en 15 minutes de jeu.

'' Je suis vraiment très heureux et très fier de signer mon premier contrat professionnel avec les Sharks. Il représente l’aboutissement du travail accompli au sein du club ces dernières années. En tant qu’antibois de naissance, cela me tenait particulièrement à coeur de poursuivre au sein du club de ma ville. La saison dernière a été difficile mais je suis convaincu que nous disposons de tous les éléments nécessaires pour ramener le basket antibois à sa place. Je pense que la ville et tous les supporters du basket antibois méritent d’avoir une bonne équipe et que l’on essaye de monter le plus vite possible. ''

Ces deux prolongations s'ajoutent à celles d'Axel Louissaint et Temidayo Yussuf. Par ailleurs, les frères Ca et Jean-Marc Pansa sont encore sous contrat. Enfin, les arrivées de Benjamin Monclar et Ludovic Negrobar, pour trois ans, ont été officialisées ce lundi.