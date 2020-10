Plusieurs cas de Covid-19 à Paris ; les rencontres à Souffel' et à Évreux reportées

Le Paris Basketball a communiqué cet après-midi la détection de cas de COVID-19 parmi plusieurs membres du staff sportif et administratif. Toute l'organisation est placée en septaine avant de passer de nouveaux tests lundi prochain. Par conséquent, le club a demandé le report des rencontres contre Souffelweyersheim dimanche prochain pour la première journée de championnat ainsi que le match à Évreux, mardi 13 octobre, comptant pour la dernière journée de Leaders Cup.

1/2

DEMANDE DE REPORT



Les matchs face à Souffel et Évreux qui devaient avoir lieu le 11 et 13 Octobre sont reportés suite au test COVID effectué ce lundi.⁰

L'ensemble des joueurs et membres du staff sportif sont placés à l’isolement pendant 7 jours minimum. pic.twitter.com/YKI0lOxH0V