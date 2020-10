Plusieurs joueurs positifs à la COVID-19, l'ALM Évreux reporte ses deux prochains matchs

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Et de trois ! Comme le nombre cas positifs à la COVID-19 au sein de l'ALM Évreux, tous asymptomatiques, mais aussi du nombre de reports du match Évreux - Paris comptant pour la dernière journée de Leaders Cup. Programmée le 25 septembre, puis au 13 octobre, et enfin à ce mardi 27 octobre, cette rencontre est à nouveau reportée à une date ultérieure. Le Paris Basket déjà qualifié pour la suite de la compétition, l'ALM Évreux n'ayant presque aucune chance de poursuivre cette aventure, peut-être que la décision la plus sage que devrait prendre la LNB serait de définitivement annuler ce match...

Vendredi soir, Evreux doit accueillir les Sharks d'Antibes. Si pour l'heure le comité sanitaire de la LNB n'a pas statué sur le sort de cette rencontre - l'officialisation aura lieu mercredi soir - il ne fait aucun doute que la partie sera reportée.

En attendant, et comme le veux le règlement, l'ALM Évreux ne s'entraîne plus jusqu'à nouvel ordre.