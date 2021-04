Poitiers : Épaule luxée pour Kévin Mendy

PRO B

A la dernière place du championnat de Pro B, Poitiers n'en fini plus d'accumuler les mauvaises nouvelles. Déjà privé de l'international britannique Dwayne Lautier-Ogunleye pour une blessure à la cuisse, c'est maintenant l'ailier-fort et capitaine Kévin Mendy qui rejoint l'infirmerie rapporte La Nouvelle République

Sorti sur blessure lors du match contre Gries-Oberhoffen, l'ancien joueur de Poissy et du Mans souffre d'une luxation de l'épaule droite. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Ce qui est certain, c'est que le Français ne sera pas du déplacement à Souffelweyersheim, ce samedi. C'est encore un coup dur pour les Poitevins, puique Kevin Mendy est un cadre de l'effectif, sur le terrain (7,8 points, 3,6 rebonds et 2,3 passes décisvies) - et notamment en défense -, qu'en dehors.

Malgré ces forfait, le PB 86, en grand besoin de victoire, va tenter de l'emporter. Le match contre Souffelweyersheim se déroulera ce samedi à 20h.